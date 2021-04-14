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Кабмин утвердил проектирование евроколеи до Ужгорода

Кабмин утвердил проектирование евроколеи до Ужгорода

Кабинет министров утвердил порядок использования средств на проектирование и работы по восстановлению железнодорожной колеи европейского образца шириной 1435 мм от станции Чоп до станции Ужгород с доведением до перрона вокзала "Ужгород".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 апреля, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно информации к сопутствующим документам, на это из бюджета планируется потратить 5 млн грн.

Согласно Порядку, главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем программы определено Министерство инфраструктуры, а получателем средств – "Укрзализныця".

Как уточнили в пресс-службе железнодорожной компании, для обеспечения международного пассажирского сообщения по колее 1435 мм до станции Ужгород через станцию ​​Чоп необходимо выполнить строительство пути протяженностью ориентировочно 22 км на частично существующем земляном полотне и провести реконструкцию сооружений инфраструктуры и инженерных сетей объекта строительства.

Проектирование планируется выполнять в три стадии, первой из которых является технико-экономическое обоснование, которое планируется завершить в августе текущего года.

Автор: 

залізниця (837) Кабмін (7803) Ужгород (96) фінансування (2053) Чоп (11)


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