Кабмин утвердил проектирование евроколеи до Ужгорода
Кабинет министров утвердил порядок использования средств на проектирование и работы по восстановлению железнодорожной колеи европейского образца шириной 1435 мм от станции Чоп до станции Ужгород с доведением до перрона вокзала "Ужгород".
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 апреля, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно информации к сопутствующим документам, на это из бюджета планируется потратить 5 млн грн.
Согласно Порядку, главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем программы определено Министерство инфраструктуры, а получателем средств – "Укрзализныця".
Как уточнили в пресс-службе железнодорожной компании, для обеспечения международного пассажирского сообщения по колее 1435 мм до станции Ужгород через станцию Чоп необходимо выполнить строительство пути протяженностью ориентировочно 22 км на частично существующем земляном полотне и провести реконструкцию сооружений инфраструктуры и инженерных сетей объекта строительства.
Проектирование планируется выполнять в три стадии, первой из которых является технико-экономическое обоснование, которое планируется завершить в августе текущего года.
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