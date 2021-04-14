Экономический эффект от работы НАБУ и САП оценили в 1,9 миллиарда

В 2020 году экономический эффект от деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры составил 1,9 млрд грн.

Об этом во время презентации проекта национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2020 году сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает Укринформ.

"2020 - это год, рекордный по экономическим эффектом от деятельности НАБУ и САП. В целом он составил 1,9 млрд грн. Из них 1 млрд грн - средства, возмещенные государственным предприятиям", - сказал Новиков.

Кроме того, в прошлом году Высший специализированный антикоррупционный суд обеспечил поступление 480 млн грн в виде залогов в государственный бюджет.

Новиков отметил, что в прошлом году были созданы новые механизмы предотвращения коррупции. В частности, началась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, что позволяет избежать коррупционных рисков еще на этапе их принятия. Также в этом году начали декларировать доходы свыше 20 тыс. человек, работающих с государственной тайной.

Глава НАПК сообщил, что негативное влияние на показатели реализации антикоррупционной политики оказало вмешательство Конституционного Суда.