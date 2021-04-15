Кабмин утвердил план популяризации естественных наук и математики среди школьников

Кабинет министров утвердил план мероприятий по популяризации естественных наук и математики до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 14 апреля, передает Интерфакс-Украина.

План предусматривает проработку до 2022 года вопроса увеличения размера академической стипендии для получателей профессионального предвысшего образования для специальностей: среднее образование (математика, биология, физика, химия, информатика), специальное образование, биология, науки о земле, физика и астрономия, прикладная физика и наноматериалы, математика, прикладная механика, материаловедение, отраслевое машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, судостроение, металлургия, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, энергетическое машиностроение, атомная энергетика, теплоэнергетика, гидроэнергетика, горное дело, нефтегазовая инженерия и технологии, химия и статистика.

Также предусматривается создание серии научно-популярных просветительских социальных короткометражных роликов для популяризации естественных наук и математики при участии известных личностей.

Кроме того, планируется проведение конкурса на лучший проект по популяризации естественных наук и математики для получателей профессионального предвысшего образования, а также проработка вопроса проведения конкурсов по популяризации естественных наук и математики среди учреждений высшего образования в рамках Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта.