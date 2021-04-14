Кабмин утвердил аудитора отчетности "Нафтогаза"

Кабинет министров назначил ООО "Аудиторская фирма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (PwC) аудиитором финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" за 2021-2022 годы .

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 14 апреля, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Компания победитла в тендере в системе "Prozorro" с предложеним провести такой аудит за 54,15 млн грн. В аукционе также принимали участие и другие компании "большой четверки" – компании Deloitte и Ernst&Young.

Согласно условиям тендера, PwC проведет аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2021 и 2022 годы, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Кроме того, также будет проведен обзор промежуточной отдельной и консолидированной отчетности и предоставлены услуги по сопровождению выпуска еврооблигаций.

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность "Нафтогаза" и около 30 предприятий группы "Нафтогаз", в частности, АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта" и другие.