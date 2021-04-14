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Кабмин Шмыгаля утвердил отчет о своей работе

Кабмин Шмыгаля утвердил отчет о своей работе

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил и передал в Верховную Раду отчет о своей работе за 2020 год.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Это системный анализ того, что было сделано в прошлом году. Документ необходим и для того, чтобы объективно оценить очень непростой год. Осенью и летом 2020 МВФ прогнозировал падение ВВП Украины на более чем 8%. В то же время, мы справились гораздо лучше и падение ВВП было почти вдвое меньше", – заявил премьер.

По мнению Шмыгаля, "Украина продемонстрировала один из лучших результатов среди европейских стран по удержанию ситуации в экономике".

Как сообщалось, ВВП Украины в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 4%.

Промышленное производство в 2020 году сократилось на 5,2%, по сравнению с 2019 годом. 

Автор: 

Кабмін (7803) Шмигаль Денис (1518)


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