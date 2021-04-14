Кабмин утвердил программу развития трансграничного сотрудничества до 2028 года

На заседании 14 апреля правительство приняло постановление "Об утверждении Государственной программы развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы", которое было разработано Минрегионом во исполнение закона Украины "О трансграничном сотрудничестве".

Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

"Государственная программа развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы - это стратегический документ, который определяет вектор развития трансграничного сотрудничества на ближайшие годы. Это сигнал для наших соседей и партнеров, наши действия системные и эффективные. Ведь укрепление добрососедских отношений и углубление трансграничного сотрудничества являются актуальными для Украины, особенно в условиях текущих вызовов и внешних угроз и с учетом европейского движения нашего государства", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Программа определяет цели и приоритеты, содержит конкретные пути и способы решения проблем, план мероприятий, источники финансирования определяет ответственных исполнителей этих мероприятий.

Ее реализация должна продолжить формировать позитивный международный имидж Украины, решить проблемы диспропорции в социально-экономическом развитии регионов, повысить уровень занятости населения регионов, способствовать приросту экспорта и импорта товаров и услуг, улучшить экологию, способствовать привлечению финансирования для реализации трансграничных проектов и созданию новых органов трансграничного сотрудничества.

В документе определены приоритетные направления развития трансграничного сотрудничества на период до 2027 года среди которых:

реализация в Украине Стратегии Европейского союза для Дунайского региона и Дунайской транснациональной программы;

реализация проектов (программ), финансируемых за счет международной технической помощи, а также программ приграничного сотрудничества в рамках Европейского территориального сотрудничества на 2021-2027 годы в рамках финансового инструмента "Соседство, развитие и международное сотрудничество" (NDICI);

развитие пограничной инфраструктуры горных территорий Карпат;

развитие институциональных возможностей субъектов и участников трансграничного сотрудничества (ассоциаций органов местного самоуправления, общественных организаций, европейских объединений территориального сотрудничества и других форм трансграничного сотрудничества).

В ближайшее время также планируется проведение конкурсного отбора проектов трансграничного сотрудничества, которым может предоставляться государственная финансовая поддержка.