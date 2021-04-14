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Кабмин утвердил программу развития трансграничного сотрудничества до 2028 года

Кабмин утвердил программу развития трансграничного сотрудничества до 2028 года

На заседании 14 апреля правительство приняло постановление "Об утверждении Государственной программы развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы", которое было разработано Минрегионом во исполнение закона Украины "О трансграничном сотрудничестве".

Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

"Государственная программа развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы - это стратегический документ, который определяет вектор развития трансграничного сотрудничества на ближайшие годы. Это сигнал для наших соседей и партнеров, наши действия системные и эффективные. Ведь укрепление добрососедских отношений и углубление трансграничного сотрудничества являются актуальными для Украины, особенно в условиях текущих вызовов и внешних угроз и с учетом европейского движения нашего государства", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Программа определяет цели и приоритеты, содержит конкретные пути и способы решения проблем, план мероприятий, источники финансирования определяет ответственных исполнителей этих мероприятий.

Ее реализация должна продолжить формировать позитивный международный имидж Украины, решить проблемы диспропорции в социально-экономическом развитии регионов, повысить уровень занятости населения регионов, способствовать приросту экспорта и импорта товаров и услуг, улучшить экологию, способствовать привлечению финансирования для реализации трансграничных проектов и созданию новых органов трансграничного сотрудничества.

В документе определены приоритетные направления развития трансграничного сотрудничества на период до 2027 года среди которых:

  • реализация в Украине Стратегии Европейского союза для Дунайского региона и Дунайской транснациональной программы;
  • реализация проектов (программ), финансируемых за счет международной технической помощи, а также программ приграничного сотрудничества в рамках Европейского территориального сотрудничества на 2021-2027 годы в рамках финансового инструмента "Соседство, развитие и международное сотрудничество" (NDICI);
  • развитие пограничной инфраструктуры горных территорий Карпат;
  • развитие институциональных возможностей субъектов и участников трансграничного сотрудничества (ассоциаций органов местного самоуправления, общественных организаций, европейских объединений территориального сотрудничества и других форм трансграничного сотрудничества).

В ближайшее время также планируется проведение конкурсного отбора проектов трансграничного сотрудничества, которым может предоставляться государственная финансовая поддержка.

Автор: 

Джерело:  Минрегион
кордон (1149) співпраця (649) Мінрегіонрозвитку (639)


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