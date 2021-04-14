Власти Чехии обнаружили поддельные дипломы у мигрантов из Украины. ВИДЕО

Национальная полиция обнаружила преступную группу, занимавшуюся реализацией поддельных дипломов, использовавшихся гражданами для трудоутростойства за рубежом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, расследование указанных фактов было начато после обращения властей Чехии.

"В ходе расследования в полицию Львовской области поступила информация, в том числе и от Генерального консульства Чешской Республики в г. Львов, о поддельных документамх об образовании для получения долгосрочных рабочих виз и видов на жительство. Установлено, что Консульство получило около 100 заявлений на долгосрочные визы и вид на жительство, в которых заявители добавили заведомо поддельные документы об образовании", – сказано в сообщении.

В ходе расследования Нацполиция выяснила, что в состав преступной группы, действовавшей на территории Украины, входили около 10 человек. Они изготавливали и продавали заведомо поддельные документы о среднем, среднем специальном и высшем образовании (в частности, аттестаты/дипломы/свидетельства/сертификаты, приложения с оценками к ним).

Для осуществления преступной деятельности было создано несколько сайтов, где "клиенты" осуществляли заказ поддельных дипломов, выданных от имени любых учебных заведений на территории Украины и по любым специальностям/квалификациям/профессиям.

Стоимость изготовления заведомо поддельных документов об образовании, датированных до 2000 года, составляло 7 500 грн, а после 2000 года –12500 гривен. При этом для принятия заказа в работу покупатель обязательно платил предоплату в размере 5% от общей стоимости услуг, перечисляя эти средства на банковские счета злоумышленников.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в 2019-2020 годах на свои преступных действиях группа обогатилась на 26,1 млн гривен.

В апреле этого года сотрудники Департамента миграционной полиции, управления миграционной полиции Львовской, Киевской областей и города Киева совместно со следователями ГУНП во Львовской области с привлечением спецназа полиции Львовщины провели в Киеве 12 одновременных санкционированных обысков.

Во время обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности макеты и готовые поддельные документы, материалы и техника для их изготовления, "черновые" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки, флэш-носители и тому подобное.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщениях злоумышленникам о подозрении.