"Нафтогаз" пожаловался на незаконное использование своего название конкурентами

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" (ГК "Нафтогаз Украины") обратилась в Антимонопольный комитет Украины и правоохранительные органы по поводу нарушения прав интеллектуальной собственности, а именно неправомерного использования торговой марки со стороны ООО "Нафтогаз Постачання".

Как сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", несмотря на схожесть названий, ООО "Нафтогаз Постачання" является отдельной частной компанией, созданной в конце 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

"И хотя компания зарегистрирована в Киеве, обслуживает она преимущественно клиентов в Кременце Тернопольской области. При этом цены на газ от этого поставщика выше цен ГК "Нафтогаз Украины", в частности, в апреле – на 15%", – сказано в сообщении.

ГК "Нафтогаз Украины" обращает внимание клиентов, что не имеет никакого отношения к деятельности ООО "Нафтогаз Постачання".

"Использование в своем названии и в доменном имени обозначения "Нафтогаз", идентичного с фирменным наименованием и торговой маркой ГК "Нафтогаз Украины", неправомерно. Более того, учитывая тот факт, что ООО "Нафтогаз Постачання" осуществляет деятельность на рынке природного газа так же, как и ГК "Нафтогаз Украины", использование фонетически похожего названия вводит клиентов в заблуждение", – утверждают в ГК.

По информации компании, с 1 февраля 2021 года 12 тыс. домохозяйств в городе Кременец и близлежащих населенных пунктах Тернопольской области остались без поставщика: ДП "Кременецкое УПРГ", являющегося местным оператором газораспределительных сетей (ГРС), из-за невыполнения требований Кодекса газотранспортной системы прекратило поставлять газ своим бытовым клиентам. Согласно Правилам поставки природного газа, этих клиентов временно обслуживает поставщик "последней надежды" (ППН) – ГК "Нафтогаз Украины".

В то же время ООО "Нафтогаз Постачання" на протяжении февраля и марта 2021 года активно присоединяла клиентов в своем офисе в Кременце, который открыла в здании и на территории ДП "Кременецкое УПРГ". По свидетельствам жителей Кременца, клиентов, обращавшихся к оператору ГРС с вопросом заключения договоров с новым поставщиком, направляли непосредственно в офис ООО "Нафтогаз Постачання".

"ГК "Нафтогаз Украины" неоднократно обращалась к этому оператору ГРС с предложением о сотрудничестве, а именно по поводу организационной помощи по сбору заявлений от клиентов, желающих присоединиться к ГК "Нафтогаз Украины". Такое сотрудничество значительно упростило бы для жителей области процесс подключения к рыночному поставщику. Однако ГП "Кременецкое УПРГ" сотрудничать отказалось", – отмечает директор ГК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

ГК "Нафтогаз Украины" является частью государственной группы "Нафтогаз" и работает в сфере поставок газа с 2017 года. В настоящее время клиентский портфель компании насчитывает более 900 тыс. домохозяйств в разных областях Украины. В апреле 2021 года цена на газ в рамках тарифного плана "Месячный" от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 6,86 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).