Минсоцполитики заметило рост количества получателей субсидий

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года получили 2,85 млн домохозяйств, а ее средний размер составил 1685,58 грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики.

В феврале субсидии были начислены для 2,73 млн семей, ее средний размер составил 1740,73 грн.

В январе субсидии начислили для 2,7 млн домохозяйств в среднем размере 2148,90 грн.

В целом в марте было начислено субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 4,8 млрд грн, в феврале – 4,76 млрд грн, в январе – 5,8 млрд грн.

Как сообщалось, по факту получатели субсидий в феврале получили меньше средств, чем было начислено. В Минсоцполитики пояснили это проведением перерасчета после того, как поставщики газа для населения задним числом снизили тарифы на январь.