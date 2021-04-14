Кабмин передал в госсобственность конфискованную перевалку сжиженного газа Курченко

По приговору Киевского районного суда Одессы, распоряжением Кабинета министров государству в лице Министерства энергетики передан имущественный комплекс по наливу, хранению и сливу сжиженного углеводородного газа в Ренийском морском торговом порту стоимостью около 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры доказали, что предприятие было приобретено в 2012 году членами преступной организации под руководством украинского бизнесмена-беглеца и использовалось для маскировки преступлений по уклонению от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов", – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, уже осуждены бывший руководитель и три сотрудника газового терминала в порту "Рени", которые действовали в составе преступной организации и способствовали умышленному уклонению подконтрольных предприятий от уплаты налогов и организовывали составления заведомо ложных официальных документов.

В сообщении отмечается, что сейчас Одесской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в нескольких уголовных производствах в отношении других членов этой преступной организации.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Киевский районный суд Одессы применил специальную конфискацию в пользу государства имущественного комплекса терминала по перевалке сжиженного газа "Лагуна-Рени" ориентировочной стоимостью более 100 млн грн.

Суд также утвердил сделку с прокурором бывшего руководителя и трех сотрудников ООО "Лагуна-Рени", которые призначли свою вину. По данным следствия, указанные лица действовали в составе преступной организации под руководством Сергея Курченко.

Перед этим, в декабре 2017 года, Высшим хозяйственным судом Украины были признаны недействительными электронные торги по реализации арестованного имущества ООО "Лагуна-Рени", которое продали на электронных торгах за 7 млн грн.

Согласно доводам правоохранителей, должностные лица ООО "Лагуна-Рени" в 2012-2014 годах выполняли документальное оформление фиктивного выхода нефтепродуктов в интересах группы ВЕТЭК Сергея Курченко. В частности, ими вносились в официальные документы недостоверные сведения о перемещении нефтепродуктов автомобильным транспортом, заезд на территорию порта, загрузки их на суда и другие сведения, связанные с таможенным и пограничным оформлением выхода судов из портов.

Таким образом, по мнению следователей, должностные лица "Лагуна-Рени" способствовали осуществлению аффилированными с Курченко компаниями схемы по уклонению от уплаты налогов "прерванный транзит".