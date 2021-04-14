Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды США

В США в возрасте 82 лет умер финансист Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей финансовой пирамиды в стране.

Об этом сообщило Федеральное бюро американских тюрем, передает Интерфакс-Украина.

Мэдофф умер, отбывая 150-летний срок.

Он умер в медцентре в Северной Каролине, вероятно, от естественных причин, уточнил информированный источник АР. В 2020 году адвокаты через суд пытались добиться освобождения Мэдоффа в условиях пандемии. В ходатайстве они указали его хронические заболевания, в том числе болезнь почек на последней стадии. Суд им отказал.

Мэдофф, бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ, создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, которая действовала до кризиса 2008 года. Ее инвесторы потеряли порядка $65 млрд. В 2009 году суд признал его виновным в обмане десятков тысяч человек и приговорил к 150 годам заключения.