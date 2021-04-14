БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 951 2

Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды США

Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды США

В США в возрасте 82 лет умер финансист Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей финансовой пирамиды в стране.

Об этом сообщило Федеральное бюро американских тюрем, передает Интерфакс-Украина.

Мэдофф умер, отбывая 150-летний срок.

Он умер в медцентре в Северной Каролине, вероятно, от естественных причин, уточнил информированный источник АР. В 2020 году адвокаты через суд пытались добиться освобождения Мэдоффа в условиях пандемии. В ходатайстве они указали его хронические заболевания, в том числе болезнь почек на последней стадии. Суд им отказал.

Мэдофф, бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ, создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, которая действовала до кризиса 2008 года. Ее инвесторы потеряли порядка $65 млрд. В 2009 году суд признал его виновным в обмане десятков тысяч человек и приговорил к 150 годам заключения.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
піраміда (16) смерть (13) США (4973) фінанси (224)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фигня ..Мавроди умер на свободе создав 2-пирамиду от алкоголизма в абсолютной нищете...
показати весь коментар
14.04.2021 20:51 Відповісти
Мавроди не воткнул, а пошел на повышение и сейчас барыжит биткоинами по 60 штук зеленых за одно виртуальное название, которое ни увидеть ни в руках подержать обмен реальных баксов на воздух, это ли не красивое обувалово в стиле Мавроди???
показати весь коментар
14.04.2021 22:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 