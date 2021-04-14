"Укрэксимбанк" получил 327 миллионов прибыли после рекордного убытка

Государственный "Укрэксимбанк "в марте получил 125 млн грн прибыли. Таким образом его совокупный положительный финансовый результат в первом квартале 2021 года составил 327 млн ​​грн, по сравнению с убытком в размере 2 млрд грн, который был зафиксирован в январе-марте 2020 года.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Доходная деятельность в отчетном периоде обеспечена за счет выполнения основных плановых показателей – чистый процентный доход выполнен на 101%, чистый непроцентный доход – на 104%. Показатель эффективности деятельности CIR достиг 52% и превзошел запланирован в 69%, как за счет доходной, так и расходной части. В частности, экономия по административным расходам составила более 20%", – сказано в сообщении.

Банк отмечает, доля неработающих кредитов в 53% в общем портфеле остается высокой, но работа нового портфеля и общее развитие бизнеса уже позволяют значительно снизить давление NPL на финансовые результаты.

Как сообщалось, "Укрэксимбанк" закончил 2020 год с убытком 5,59 млрд грн, став самым убыточным среди украинских банков.