Кабмин выделил 6,5 миллиарда на закупку вакцины за счет лечения больных

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в среду, 14 апреля, выделил Министерству здравоохранения дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения финансирования на эту сумму финансирования программы медицинских гарантий для граждан.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №338 от 14 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, Кабмин сократил на 6,5 млрд грн предусмотренные Минздраву в госбюджете расходы по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

В то же время на такую же сумму увеличены расходы по программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Министерству финансов поручено в течение трех месяцев предложить источники компенсации средств, изъятых по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

При этом из документа следует, что Национальная служба здоровья столкнется с нехваткой средств для оплаты медицинских услуг в четвертом квартале 2021 года, если расходы по программе медицинских гарантий не будут увеличены на сумму, которая была перераспределена для закупки вакцин от коронавируса.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию.