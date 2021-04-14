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Новини
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Кабмин выделил 6,5 миллиарда на закупку вакцины за счет лечения больных

Кабмин выделил 6,5 миллиарда на закупку вакцины за счет лечения больных

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в среду, 14 апреля, выделил Министерству здравоохранения дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения финансирования на эту сумму финансирования программы медицинских гарантий для граждан.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №338 от 14 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, Кабмин сократил на 6,5 млрд грн предусмотренные Минздраву в госбюджете расходы по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

В то же время на такую же сумму увеличены расходы по программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Министерству финансов поручено в течение трех месяцев предложить источники компенсации средств, изъятых по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

При этом из документа следует, что Национальная служба здоровья столкнется с нехваткой средств для оплаты медицинских услуг в четвертом квартале 2021 года, если расходы по программе медицинских гарантий не будут увеличены на сумму, которая была перераспределена для закупки вакцин от коронавируса.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию.

Автор: 

вакцина (889) Кабмін (7803) МОЗ (1445) закупівлі (2652) Степанов Максим (184)


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Топ коментарі
+8
правильно. за покупку вакцины можно получить откат, - а что получишь с гарантий медобслуживания каких-то там "граждан"..
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14.04.2021 19:35 Відповісти
+6
Уроди без моралі і совісті.
В асфальт закатали ковідний фонд, а тепер знову з бюджету сосуть. Гандони.
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14.04.2021 20:15 Відповісти
+5
Хворі виродки.
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14.04.2021 19:17 Відповісти
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Хворі виродки.
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14.04.2021 19:17 Відповісти
правильно. за покупку вакцины можно получить откат, - а что получишь с гарантий медобслуживания каких-то там "граждан"..
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14.04.2021 19:35 Відповісти
Краще б припинили фінансування прокурв,мусорян,суддів,та всього зеленого кодла-користі від них ніякої.
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14.04.2021 19:40 Відповісти
на прошлые 4 млрд.грн, выделенные на вакцины - купили китайской недовакцины на 900 млнгрн (по цене около 8000 грн за 1 вакцину), и... трам-пам-пам - индийского шмурдяка на 3 млрд.грн по цене (около) 15 000 грн за 1 вакцину..
Вот потому степанов и засекретил "контракты".. да и купил себе далеко не одну курточку.
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14.04.2021 20:04 Відповісти
Уроди без моралі і совісті.
В асфальт закатали ковідний фонд, а тепер знову з бюджету сосуть. Гандони.
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14.04.2021 20:15 Відповісти
суки!

выражают свои заявления не понятной абракадаброй!
языки бы им повырывать !!!
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14.04.2021 20:19 Відповісти
полное зе дно
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14.04.2021 20:20 Відповісти
красная цена вакцине 500 грн. (за белковую)
РНК вообще копейки.
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14.04.2021 23:21 Відповісти
Такое впечатление, что больных до этого кто-то лечил. Не смешите. Мест в больницах нет, кислород только тем у кого сатурация ниже 88 и не во всех больницах, а про лекарства вообще можно забыть. Койка в коридоре и можешь спокойно кончаться под пристальным надзором загнанных врачей. Естественный отбор!!!
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15.04.2021 00:13 Відповісти
але ж бидло терпить... ща й радісно голосує - 73%
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15.04.2021 07:57 Відповісти
Видно, Степанову совсем не в чем ходить, да и куртка уже не греет...
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15.04.2021 08:34 Відповісти
Люди з раком і діабетом в захваті, що зебіли розікрали гроші , а тепер відбирають у них.
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15.04.2021 08:54 Відповісти
Покупка вакцин конечно важна но не за счет же других категорий больных украинцев.
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15.04.2021 09:25 Відповісти
ВЕРНИТЕ БОЛЬНИЧНЫЙ С ЯНВАРЯ НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ НЕ БЫЛО БЛАНКОВ ТЕПЕРЬ ПРИШЛИ ДОВИДКУ ПОМЕНЯЙ ТРИ НЕДЕЛИ ПОДОЖДИ..И ЗАЧЕМ Я ОПЛАЧИВАЮ СОЦ,СТРАХОВКУ.......РЕАЛЬНОМЫ ЛИШНЕЕ НА ПРАЗНИКЕ КУРТОФАНА А КВН ГДЕ..В П.....И НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ
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15.04.2021 09:33 Відповісти
та поnятno что na щаро-дольчавита тут только окорокорытnым....
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15.04.2021 13:43 Відповісти

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