Кабмин предложил установить 12 оснований для заключения трудового договора (обновлено)

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в среду, 14 апреля, поддержал проект закона, призванного стимулировать легализацию трудовых отношений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, документом определяется 12 оснований, при наличии которых заключается срочный трудовой договор. При этом предложено упростить процедуру заключения срочного трудового договора, а также четко определить порядок предоставления работодателем информации об условиях трудового договора.

Кроме того, отменяется необходимость составления работодателем правил внутреннего трудового распорядка, графиков сменности и отпусков.

Режим работы и ее продолжительность, вопросы предоставления отпусков будет достаточно зафиксировать по договоренности сторон в трудовом договоре, заключенном в письменной форме.

Отметим, что повестка дня внеочередного заседания Кабмина не опубликована, поэтому нельзя установить, о каком конкретно законопроекте идет речь.

Как сообщалось, в начале февраля Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия". Документом предлагалось ввести принцип презумпции наличия трудовых отношений при наличия трех из семи предложенных признаков наличия трудовых отношений.

Однако глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал сделать все от него зависящее, чтобы правительственный законопроект об определении признаков наличия трудовых отношений не был принят Верховной Радой. По словам депутата, предложенный правительством законопроект раскритиковали объединения IT-компаний, которые зачастую избегают оформлять сотрудников в штат, предпочитая работать с ними как с физлицами-предпринимателями для оптимизации налогов.