Банкиры спрогнозировали повышение учетной ставки до 7%

Национальный банк Украины 15 апреля повысит учетную ставку еще минимум на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 7% годовых, и это повышение будет не последним в этом году.

К такому мнению склоняется большинство банкиров, опрошенных агентством Интерфакс-Украина.

"На этой неделе Нацбанк поднимет учетную ставку до 7%. Потребительские цены выросли, а годовая инфляция ускорилась до 8,5%, что значительно выше цели НБУ 5%. Поэтому, с высокой вероятностью, учетная ставка вырастет с последующим прогнозом роста до 7,5%", – отметил директор департамента казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин.

Главный экономист "Креди Агриколь Банка" Александр Печерицын также ожидает, что Нацбанк продолжит серию постепенного повышения ставки для противодействия росту инфляции, повысив ставку на 50 б.п.

Председатель правления "Кредитвест банка" Игорь Тихонов разделяет мнение о повышении ставки до 7% с целью сдерживания инфляции, указывая на ограниченность "пространства для маневра" НБУ в части повышения учетной из-за усиления противоэпидемических ограничений и мировой конъюнктуры.

"Рекордные цены на металл и продовольствие, высокая стоимость энергоресурсов в значительной мере оказывают влияние на цены, включенные в расчет инфляции. В этом контексте эффективность монетарных мер НБУ сильно ограничена", – отмечает Тихонов.

Его мнение разделяет директор департамента казначейских-инвестиционных услуг "Укрэксимбанка" Антон Болдырев.

"Минэкономики прогнозировал падение ВВП до 3% в первом квартале. Также мы видим, что экономика приспособилась к ограничениям, можно отметить минимальные влияния на экспортные отрасли, такие как металлургия, агро. Но поскольку сейчас большинство областей Украины находится в красной зоне, а вакцинация остается медленной, мы считаем, что бизнесу и населению будет необходима поддержка", – отметил он.

Эксперт ожидает, что НБУ может продолжить цикл повышения ставок для того, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон (5% +-1 п.п).

"Мы ожидаем, что учетная ставка будет повышена на 50 б.п. – до 7%. При этом существует высокая вероятность того, что голоса разделятся, и несколько членов комитета монетарной политики проголосуют за большее повышение", – также прогнозирует главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен банка Аваль" Сергей Колодий.

Помимо высокой инфляции, основными факторами повышения ставки Колодий назвал усиление геополитических рисков, вызванное агрессивной политикой России, и ожидание более быстрого восстановления экономики развитых стран в результате успешной вакцинации.

Подобное мнение высказал директор департамента риск-менеджмента "Аккордбанка" Николай Войткив, который также отметил ускорение инфляции и прогнозирует повышение ставки до 7%.

Вместе с тем некоторые банкиры от Нацбанка ожидают более динамичного повышения ставки. В частности, начальник аналитического отдела "Альфа Банка" Алексей Блинов прогнозирует повышение ставки на 100 б.п. – до 7,5% годовых.

В свою очередь директор департамента стратегического управления банка "Пивденный" Дмитрий Чичкаленко допускает повышение учетной ставки до 7-7,5% на этой неделе и до 8% к концу года. Его мнение разделяет глава правления "ОТП Банка" Владимир Мудрый.

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Как сообщалось, 4 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых с 6%, где она находилась с июня 2020 года. Нацбанк отметил, что готов к более решительному повышению учетной ставки для сдерживания инфляции.

Ранее Национальный банк прогнозировал рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.