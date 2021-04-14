Минкульт назначил нового главу Украинского культурного фонда

Министерство культуры и информационной политики стоим приказом №271 от 14 апреля утвердило решение о назначении председателем Украинского культурного фонда (УКФ) Ларисы Мудрак.

Как сообщает пресс-служба министерства, решение о назначении Мудрак набсвоет УКФ принял 9 апреля.

Сейчас Лариса Мудрак – глава Win Win Communication и СЕО в Family Business Network Ukraine, вице-президент Ассоциации благотворителей Украины.

Ранее Мудрак была заместителем главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в 2010-2014 годах, во времена президентства Виктора Януковича.

До этого руководита Главной службой информационной политики Секретариата президента Виктора Ющенко.

Как сообщаось, в январе президент Владимир Зеленский подписал указ о включении поэта Юрия Рыбчинского и путешественника и блоггера Артема Сурина в состав наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

В госбюджете на 2021 год для Украинского культурного фонда предусмотрено финансирование в размере 695 млн грн.