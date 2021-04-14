Камбин утвердил создание электронной системы для назначения соцвыплат

Кабмин на закрытом внеочередном заседании в среду, 14 апреля, утвердило Положение о Единой информационной системе социальной сферы.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, внедрение этой истсемы необходимо для создания единого социального реестра, в котором будет собрана информация о всех получателях соцвыплат, льгот и любых других видов социальной поддержки.

"Благодаря Реестру станут практически невозможны любые злоупотребления при предоставлении гражданам социальной защиты, социальные расходы государства становятся полностью прозрачными и контролируемыми", – отмечается в сообщении.

Система также должна обеспечить полную автоматизацию всех деловых процессов, связанных с предоставлением любых видов социальной поддержки.

"Это означает, что в социальной сфере не остается места ошибкам из-за так называемого "человеческого фактора" и нивелируются коррупционные риски", – считают в Минсоцполитики.

Кроме того, система позволит осуществить переход социальной сферы на электронный документооборот. В цифровой формат будут переведены все имеющиеся бумажные документы, используемые для предоставления социальной защиты. Для этого в системе создается специальная подсистема ретроконверсии, благодаря которой в электронную форму будут переведены архивы социальных институтов.

"И пожалуй, самое главное – значительное упрощение и сокращение во времени процесса получения социальных выплат и услуг для граждан. При этом можно будет решить все связанные с этим вопросы, даже не выходя из дома. Для этого предусмотрена интеграция системы с порталом "Дія", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 14 апреля также изменил условия предоставления жилищных субсидий населению.