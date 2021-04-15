"Медзакупки Украины" в тестовом режиме запустили электронный кабинет для поставщиков

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" начало тестирования электронного кабинета для поставщиков.

Об это говорится в сообщегии "Медзакупок" в Facebook.

"37 представителей компаний, работающих в сфере поставок медицинской продукции, начали тестирование электронного кабинета (е-Кабинет), которое продлится до конца месяца. Все компании-участники форума "Государственные медицинские закупки 2021: ключевые аспекты организации и проведения процедур" и те, которые присоединились к рыночным консультациям, были приглашены к тестированию", - сказано в сообщении.

Е-Кабинет создан специалистами ГП "Медзакупки Украины" на базе информационно-аналитической системы MedData и будет обязательным для использования контрагентами в пределах централизованных закупок в 2021 году. Его цель - оптимизировать взаимодействие ГП МЗУ с поставщиками и сделать его еще более эффективным.

Каждый поставщик получит персонализированный аккаунт в MedData, доступ к которому будет предоставляться после объявления намерения подписать соглашение по результатам процедур.

Поставщики будут вносить в электронный Кабинет информацию о заключенных договорах, график поставок, документы и отчеты. Часть этих данных будет отображаться на дешбордах и в Telegram-боте для отслеживания поставок лекарств в регионы. Таким образом пользователи, в частности пациенты, будут получать точную и актуальную информацию о препаратах и поставках.

Е-Кабинет также будет иметь данные, полученные через АРЕ ProZorro.

"На базе электронного Кабинета разработан антикоррупционный модуль. Таким образом контрагенты смогут ознакомиться с антикоррупционной политикой ГП МЗУ и пройдут соответствующее тестирование. Е-Кабинет двуязычный, поэтому поставщики-нерезиденты так же будут вносить данные в систему", сказано в сообщении.