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Зеленский подписал законы об ужесточении наказания за нарушение предписаний пожарных

Зеленский подписал законы об ужесточении наказания за нарушение предписаний пожарных

Президент Владимир Зеленский подписал законы об ужесточении ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, подписан закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности" №1366-IХ (законопроект №4157).

Законом внесены изменения в ст. 270 Уголовного кодекса, согласно которым вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности. Так, за нарушения, повлекшие аварии и вред здоровью людей или имуществу, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Кроме того, за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения (части), полиции, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований законом предусмотрен штраф в размере от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3400 грн). Сейчас штраф за такое нарушение составляет 3-7 минимумов (51-119 грн).

Президент также подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" №1367-IX (законопроект №3931).

Законом вводится административная ответственность за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в том числе связанной с проведением проверок в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Для этого Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 185-14, которой предусмотрено наложение штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц ГСЧС. Протоколы о нарушении по этой статье смогут составлять полицейские и должностные лица ГСЧС.

Кроме того, предоставлена ​​возможность полицейским проводить административное задержание для установлению личности правонарушителя в случае препятствования им деятельности сотрудников ГСЧС.

Автор: 

безпека (116) Зеленський Володимир (2524) пожежа (200)


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