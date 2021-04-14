Зеленский подписал законы об ужесточении наказания за нарушение предписаний пожарных

Президент Владимир Зеленский подписал законы об ужесточении ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, подписан закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности" №1366-IХ (законопроект №4157).

Законом внесены изменения в ст. 270 Уголовного кодекса, согласно которым вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности. Так, за нарушения, повлекшие аварии и вред здоровью людей или имуществу, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Кроме того, за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения (части), полиции, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований законом предусмотрен штраф в размере от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3400 грн). Сейчас штраф за такое нарушение составляет 3-7 минимумов (51-119 грн).

Президент также подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" №1367-IX (законопроект №3931).

Законом вводится административная ответственность за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в том числе связанной с проведением проверок в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Для этого Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 185-14, которой предусмотрено наложение штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) за создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц ГСЧС. Протоколы о нарушении по этой статье смогут составлять полицейские и должностные лица ГСЧС.

Кроме того, предоставлена ​​возможность полицейским проводить административное задержание для установлению личности правонарушителя в случае препятствования им деятельности сотрудников ГСЧС.