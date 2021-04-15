В Украине за сутки зафиксировали 16 427 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 15 апреля в Украине за сутки зафиксировали 16 427 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 628 детей и 383 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировано 4 229 человек, умерло 433 пациента, выздоровело – 11 148. При этом совершили 119 615 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 625), Харьковской (1 168), Хмельницкой (1 088), Запорожской (1 015) и Днепропетровской (1 005) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 903 765 человек, выздоровело – 1 453 766, летальных случаев зафиксировали 38 658, также провели 8 822 097 тестов.

В то же время, сообщил министр, с начала кампании вакцинации в Украине привились 419 297 человек, за прошедшие сутки – 15 744.

Днем ранее, 14 апреля, сообщали о 14 553 новых случаях заболевания COVID-19, 13 апреля – 11 680 случаях, 12 апреля сообщили о 7 856 случаях.