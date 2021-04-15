США введут финансовые санкции против России, – СМИ (обновлено)

Администрация президента США Джо Байдена в четверг планирует объявить о введении новых санкций против РФ в ответ на хакерские атаки, в частности взлом программы обеспечения SolarWinds, и вмешательство в выборы США.

По данным источников Reuters, в новый санкционный список попадут 30 субъектов. Также из США могут выслать 10 российских диппредставителей.

В то же время по данным источников The New York Times, санкции, о которых администрация Байдена собирается объявить в четверг, могут включать финансовые ограничения и высылку дипломатов.

В частности, США могут ввести санкции, направленные против суверенного долга России, сообщили собеседники издания.

Ограничения в отношении суверенного долга повлияют на способность страны размещать долларовые облигации. Соединенные Штаты использовали аналогичные методы, в частности, против Ирана.

Wall Street Journal со ссылкой на источники уточняет, что запрет на покупку нового российского госдолга, предусмотренный новым пакетом американских санкций, вступит в силу с 14 июня.

Запрет на участие американских финансовых институтов в первичных размещениях российского госдолга коснется новых обязательств, выпущенных российским Минфином, ЦБ, или от лица Фонда национального благосостояния. При этом санкции не будут распространяться на вторичный рынок суверенных обязательств.

Сейчас в отношении российского госдолга действует только одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок.

Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.

Новые санкции США должны стать ответов на взлом, известный как SolarWinds, который предоставил хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений в США, на данные ЦРУ о том, что Россия предложила выплатить награду боевикам в Афганистане за убийство американских военных, а также на вмешательство России в американские выборы.

Напомним, администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток 2".

По информации издания Politico, Министерство юстиции утвердило два пакета ограничений против российского газопровода. Они напралены против компании, ответственную за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.