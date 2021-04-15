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Фонд гарантирования выставил на продажу кредитный портфель "Родовид Банка" за 52 миллиона

Фонд гарантирования выставил на продажу кредитный портфель

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов АО "Родовид Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги назначены на 29 апреля.

Пул активов состоит из прав требования и других имущественных прав по 202 кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, 14 автокредитам и 5 кредитным договорам, обеспеченные другим залогом. Также в пул вошли 12 беззалоговых кредитов, заключенных с физическими лицами.

Общая сумма задолженности по активам в составе пула составляет 1,4 млрд грн. Ранее эти активы уже выставлялись на продажу, но не были куплены.

Стартовая цена лота 52,3 млн грн.

Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии "Родовид Банка" и его ликвидации.

"Родовид Банк" имел лицензию санационного банка. К категории неплатежеспособных был отнесен 25 февраля 2016 года.

Автор: 

Джерело:  Фонд гарантирования
аукціон (1349) банки (7013) Родовід (39) Фонд гарантування вкладів (1453)


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