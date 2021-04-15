Услугой "газ под ключ" в первом квартале воспользовались 75 клиентов "Днепрогаза"

С начала года АО "Днепрогаз" предоставляет услугу "газификации под ключ".

Как сообщает пресс-служба компании, 75 клиентов успели воспользоваться услугой и присоединиться к газовым сетям.

В течение первого квартала 2021 года 23 клиента заказали услугу стандартного присоединения к газовым сетям. Услугой нестандартного присоединения воспользовались 52 заказчика.

"Выбрав услугу "газ под ключ" клиент получит синхронное выполнение целого ряда необходимых для газификации работ: проектирование, внешнее и внутреннее подключение, экспертное сопровождение, подбор и установку необходимого оборудования и его техническое обслуживание. Такая услуга подходит для тех потребителей, которые стремятся оптимизировать расходы и время, газифицируя дом или предприятие", – рассказывает директор по капитальному строительству АО "Днепрогаз" Владимир Ткаченко.

Чтобы воспользоваться новой услугой компании, отмечает пресс-служба, жителям Днепра и Днепровского района достаточно обратиться в 104.ua клиентское пространство, написать заявление и предоставить необходимый пакет документов. Поможет в этом Персональный менеджер, который познакомит с полным перечнем услуг и товаров, а также ответит на все вопросы.

На сайте 104.ua Маркет также можно ознакомиться с различными моделями сертифицированных газовых котлов, счетчиков, смарт-модемов, сигнализаторов загазованности, водонагревателей от мировых и украинских производителей.

За подробной консультацией по вопросам получения услуги комплексного присоединения и индивидуального подбора оборудования можно обратиться к специалистам 104.ua клиентского пространства на ул. Паторжинского, 24 или по телефонам Контакт-центра компании (056) 78-78-104 и (067) 62-63-104.

АО "Днепрогаз" - газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Днепра и Днепровского района.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Ежегодно АО "Днепрогаз" доставляет для 400 тыс. своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.