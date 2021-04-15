Импорт бензинов в Украину за первый квартал вырос на 20%

Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в первом квартале вырос на 43,8 тыс. тонн, или на 20%, – до 262,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Импортные поставки из Беларуси выросли на 50%, до 226,2 тыс. т. В "А-95" объясняют такой скачек низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.

Отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 45% (29,9 тыс. т), до 36,3 тыс. т. Основная причина – значительное уменьшение закупок брендом ОККО.

В целом, в январе-марте 2021 года баланс рынка бензинов в Украине вырос на 13% (на 61,6 тыс. тонн) – до 521 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внутреннее производство за отчетный период увеличилось на 7,4% (на 17,8 тыс. тонн) – до 258,4 тыс. тонн, по сравнению с I кварталом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск бензинов на 10% – до 223,4 тыс. тонн. На Шебелинский завод пришлось 35 тыс. тонн, что на 6,7% меньше показателя января-марта прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе-марте 2020 года.