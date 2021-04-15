Минцифры запустит в Украине электронный акциз

Осенью Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой запустят электронный акциз и электронную марку.

Об этом сообщил замминистра Александр Борняков на странице в Facebook.

По его словам "большой антикоррупционный проект е-Акциз" должен побороть миллиардную коррупцию в этой отрасли и вывести рынок акцизов из тени.

"Это существенно упростит процесс заказа, учета и оплаты марок для производителей и экспортеров. Что важно, каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях", – добавил Борняков.

Он подчеркнул, что в рамках первого пилотного проекта – алкогольная продукция.

"Прозрачная экосистема оборота подакцизных товаров за счет внедрения виртуальеых марок будет способствовать преодолению коррупции благодаря минимизации влияние человеческого фактора. Кроме того, позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами", – подытожил замминистра.