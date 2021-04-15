Вложения иностранцев в украинские облигации сократились до 97 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 10 апреля уменьшился на 10,2 млрд грн – до 518 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в то же время портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился на 675 млн грн – до 97,34 млрд грн, юрлиц - на 136 млн грн – до 42,76 млрд грн, физлиц – на 91 млн грн – до 14,7 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В целом портфель ОВГЗ сократился на 11,1 млрд грн – до 995,1 млрд грн, в собственности Нацбанка и теробщин – остался без изменений.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 13 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,59 млрд грн. При этом от реализации гривневых ценных бумаг поступило всего 216,1 млн грн из-за отсутствия спроса.