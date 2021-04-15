"Укрзализныця" возобновила пятидневную рабочую неделю

С 15 апреля АО "Укрзализыця" возобновило пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Также он напомнил, что с 1 апреля компания совершает все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором.

"Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему ми в апреля наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем – финансовых поступлений. Это дало нам возможность возобновить все соцвыплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом вследствие COVID-19 и вернуть полную рабочую неделю дл всех железнодорожников", – отметил Юрик.

Кроме того, по его словам, с апреля увеличен размер суточных для работников компании с 200 грн до 250 грн. Благодаря этим инициативам около 57 тыс. железнодорожников получают дополнительный доход за счет повышения суточных на командировки.