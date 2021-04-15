"Донбассэнерго" подключило второй блок Славянской ТЭС после трех месяцев ремонта

Энергоблок №7 Славянской ТЭС (ПАО "Донбассэнерго") подключили 15 апреля к объединенной энергосети Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, ремонтные работы на энергоблоке длились почти три месяца.

"Причиной аварийного повышения вибрации турбоустановки энергоблока №7, которое произошло 17 января на СлавТЭС, стал обрыв фрагмента бандажа замкового пакета рабочих лопаток №11 регулирующей ступени цилиндра высокого давления из-за эрозийно-абразивного износа рабочих лопаток в зоне их сопряжения с бандажной полкой, на что повлияло наличие в данной зоне концентратора напряжений", – говорится в сообщении.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 880 МВт.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит бывшему нардепу Максиму Ефимову.