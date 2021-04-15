Посредника по поставке китайской вакцины могут оштрафовать на 38 миллионов

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" продолжает насчитывать пеню ЧАО "Лекхим", которое не выполнило условия договора о поставках первой партии вакцины CoronaVac в количестве 700 тыс. флаконов в срок.

Кроме этого, компании угрожает крупный штраф, сообщили в МЗУ в ответ экспертной организации StateWatch.

В письме госпредприятия отмечается, что "Лекхим" должен был поставить вакцины в Украину не позднее 30 дней со дня регистрации вакцины в одной из определенных стран. Так как 4 февраля вакцина была зарегистрирована в Китае, поставки первой партии в Украину должны былы состояться до 6 марта.

Фактически вакцина поступила на склады госпредприятия 10 апреля, в количестве 200 тыс. флаконов.

"Поставка определенного количества флаконов не освобождает поставщика от обязательства уплатить пеню и штраф, примененные в виду несоблюдения сроков поставки продукции, предусмотренных договором. ГП "Медицинские закупки" продолжает насчитывать пеню за каждый день такой просрочки, начиная с 6 марта", – говорится в сообщении.

Напомним, за каждый день просрочки "Лекхим" должен заплатить 0,1% о цены продукции, а также 7% за просрочку поставок вакцины в более 30 дней.

Соответственно размер пени на 14 апреля составляет 13,7 млн грн. В свою очередь, штраф составляет 24,7 млн грн. В целом "Лекхим" должен заплатить госпредприятию 38,4 млн грн.

Каждый просроченный день стоит компании 252 тыс. грн.

30 декабря 2020 года Украина заплатила за поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн грн по договору между ГП "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".