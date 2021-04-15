Долг киевлян за отопление вырос до 4,6 миллиарда, – "Киевтеплоэнерго"

Задолженность жителей столицы за потребленное тепло в завершившемся отопительном сезоне 2020-2021 годов выросла на 17% по сравнению с предыдущим сезоном.

Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) Константин Лопатин на онлайн-брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Общая задолженность в этом отопительном сезоне выросла на 17% по сравнению с прошлым. Это большой прирост. По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность составила около 4,6 млрд грн", – сказал он.

При этом Лопатин отметил, что "Киевтеплоэнерго" предпринимает и будет усиливать меры воздействия к злостным должникам, сообщив, что в топ-10 таковых по-прежнему входят владельцы жилья, площадь которого составляет не менее 200 кв. м.

Самая крупная задолженность составляет 363,4 тыс. грн по квартире на ул. Ивана Франко. Общая задолженность потребителей из топ-10 достигла 2,2 млн грн.

Вместе с тем Лопатин указал, что КТЭ создало все условия для заключения договоров реструктуризации долгов, в том числе в онлайн-режиме.

"Мы понимаем, что долги возникают и по объективным причинам. С желающими их погасить мы всегда готовы заключить договоры реструктуризации", – сказал директор "Энергосбыта", акцентировав, что реструктуризация не меняет общую сумму долга.

Подводя итоги отопительного сезона, Лопатин сообщил, что самую высокую цену за отопление 1 кв. м киевляне платили в феврале – в среднем 34,79 грн/кв. м, когда температура воздуха по месяцу составила –4,7 градуса; самую низкую в ноябре – 25,69 грн/кв. м при среднемесячной температуре +3,8 градуса.

Таким образом, средневзвешенная стоимость отопления 1 кв. м жилья в оборудованных приборами учета домах при неизменном тарифе в 1654,41 грн/Гкал в среднем составила 30,79 грн/кв. м.