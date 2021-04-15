Суд арестовал еще 12 российских самолетов за рейсы в оккупированный Крым

Суд арестовал 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа" на оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной республики Крым и города Симферополь.

Во время расследования было установлено, что одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для совершения переправки людей через границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

"Совершение перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на временно оккупированную территорию Крыма рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушения законодательства Украины, которое несет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", – отметили в прокуратуре.

Правоохранители напомнили, что в рамках уголовного производства по ходатайству прокуратуры были арестованы 199 воздушных судов. Также прокуратура обратилась в Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного поиска.