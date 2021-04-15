Суд отменил ликвидацию банка сына беглого генпрокурора Пшонки

Окружний админстративный суд Киева отменил государственную регистрацию прекращения юридического лица ПАО "БГ Банк" (запись от 29 января 2019 года).

Соответствующее решение суд вынес 9 апреля по иску Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве к частному нотариусу, передает Finbalance.

Согласно судебным материалам, "БГ Банк" имеет налоговый долг на 124,3 млн грн (в т.ч. НДС – 67,8 млн грн, по налогу на прибыль – 56,2 млн грн, по налогу на недвижимое имущество – 1,33 млн грн, по земельному налогу – 1,97 млн грн).

Суд установил, что истец в феварале 2015 года направил ответчику уведомление о наличии возражений против прекращения юридического лица ПАО "БГ Банк" в связи с невозможностью провести документальную внеплановую проверку, наличием налогового долга, а также невозвратом в контролирующий орган оригиналов документов, выданных налогоплательщику и его обособленным подразделением.

Окружной админсуд Киева отметил, что "сообщение органа Государственной налоговой службы которое поступило к государственному регистратору о наличии возражений относительно прекращения юридического лица является основанием для отказа в государственной регистрации прекращения юридического лица".

Читайте также: Бывший генпрокурор Пшонка перевез свой ювелирный бизнес в Крым. ВИДЕО

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, запись о прекращения ПАО "БГ Банк" как юридического лица была внесена в Единый государственный реестр 27 марта 2020 года.

По данным Фонда гарантирования, из ПАО "БГ Банк" за месяц до признания неплатежеспособным было выведено 300 млн гривен.

Напомним, НБУ признал "БГ Банк" неплатежеспособным в ноябре 2014 года, а в феврале 2015 года начал его ликвидацию. На тот момент среди собственников "БГ Банка" официально находилось 497 физлиц и 36 компаний.

Однако как установило следствие Генпрокуратуры, в 2011 году 80% акций "БГ Банка" были оформлены на лиц, подконтрольных Артему Пшонке, сыну бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

После продажи "БГ Банк" был переименован в банк "Первый" и получил от Нацбанка ряд кредитов для поддержания ликвидности на сумму 153,2 млн грн под сомнительное обеспечение. Впоследствии банк эти деньги не вернул. В сентябре 2014 года банк "Первый" вновь переименовался в "БГ Банк".