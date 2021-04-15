Фонд госимущества выставил на продажу Рава-Русский спиртзавод за 28 миллионов

Фонд государственного имущества объявил об онлайн-аукционе по приватизации имущества Рава-Русского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", которое расположено в городе Рава-Русская Жолковского района Львовской области.

Торги состоятся 14 мая, сообщает пресс-служба Фона госимущества.

Объект приватизации состоит из зданий и сооружений общей площадью 12911,3 кв. м, среди которых: админздания, зерносклады, солодовня, котельная, спиртохранилища, депо, мастерская, мазутно-насосная станция и так далее. Кроме этого присутствует основное технологическое оборудование, а также необходимые коммуникации. Общая площадь земельных участков – 13,22 га.

Стартовая цена составляет 27,7 млн грн.

Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".