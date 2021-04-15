Прибыль поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии упала в 19 раз

Госпредприятие внешнеэкономической деятельности (ГПВД) "Укринтерэнерго", которое выполняет функции поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке электроэнергии, получило по итогам работы в 2020 году 25,9 млн грн чистой прибыли, что в 19 раз меньше, чем в 2019 году (492,38 млн грн).

Об этом свидетельствует отчетность, которая опубликована на сайте госпредприятия.

При этом доход от реализации продукции "Укринтерэнерго" в прошлом году сократился до 904,31 млн грн, по сравнению с 2,8 млрд грн годом ранее.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", с 1 января по 18 марта задолженность "Укринтерэнерго" за урегулирование небалансов увеличилась на 54,8% − до 2,87 млрд грн, и за передачу электроэнергии на 62,9% − до 355,8 млн грн. При этом по состоянию на 18 марта 2021 года "Укринтерэнерго" перечислило оператору систем передачи со счета со специальным режимом использования только 102,06 млн грн.

В декабре 2020 года Кабинет министров продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся, 12 декабря 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН, – тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч). Функцию ПОН "Укринтерэенерго" должен был выполнять до 1 января 2021 года.