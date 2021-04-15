Нацбанк ухудшил прогнозы инфляции и роста ВВП

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 8%, а также прогноз роста реального ВВП – с 4,2% до 3,8%.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Ввиду стремительного возобновления мировой экономики и усиления инфляционного давления, Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, однако ожидает ее возвращения к цели в 5% в первом полугодии 2022 года и дальнейшую стабилизацию на этом уровне", – говорится в сообщении.

НБУ отметил, что экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности, из-за усиления карантинных ограничений.

"Учитывая потери от пандемии Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2020 году с 4,2% до 3,8%", – сообщили в НБУ.

При этом, в 2022-2023 годах рост экономики ожидается на уровне около 4%.

Основным предположением макропрогноза по-прежнему остается продолжение сотрудничества с МВФ.

"Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами усиливает способность правительства Украины поддержать экономику во время кризиса и будет способствовать прохождению пика долговых выплат осенью. Благодаря этому сотрудничеству международные резервы Украины в 2021-2023 годах будут находиться на достаточно высоком уровне – $29-30 млрд", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 6,5% годовых до 7,5% с 16 апреля из-за выхода инфляции в первом квартале за пределы целевого диапазона 5%±1 процентный пункт гораздо существенное, чем предполагалось прогнозом.