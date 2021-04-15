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Новини Коронавірус і карантин
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Медленные темпы вакцинации угрожают экономике Украины, – Нацбанк

Медленные темпы вакцинации угрожают экономике Украины, – Нацбанк

Национальный банк (НБУ) считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 и возможное усиление карантина ключевым риском для восстановления экономики Украины.

Как сообщает пресс-служба НБУ, новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года.

"Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", – сказано в сообщении.

Среди других рисков НБУ также указывает эскалацию военного конфликта на востоке страны или на ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.

Как уточнил во время брифинга, посвязенного повышению учетной ставки, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, медленный темп вакцинации стал одним из факторов, который привел к ухудшению прогноза восстановления ВВП Украины в 2021 году.

Как сообщалось, Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Кроме того, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году.

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вакцина (889) ВВП (1160) карантин (2077) НБУ (9370) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Не медленные темпы вакцинации мешают возрождению экономики, а быстрые темпы воровства чиновниками всего и везде, в том числе и на закупках вакцин.
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15.04.2021 19:27 Відповісти
системной экономики, которая рассчитывается на основе экономических законов, в Украине не существует. Почему не существует? - потому что слишком много людей, причастных по должности к управлению экономикой, экономикой не управляют, не для этого они на должности поставлены. Открываем любой элементарный учебник по экономике, "Экономикс" например, автора там 2 - один Кэмбл, второго не помню, читаем и понимаем, что происходит в Украине.
Срочное наполнение бюджета за счет повышения штрафов для граждан за всякие там нарушения карантинов, террор автовладельцев (при этом мажоров на скорости 100 в городе стараются не замечать), ужесточение налоговой нагрузки,повышения давления банков на граждан --- в стране, где падает ВВП - это путь в пропасть.
А вакцинация к экономике никакого отношения не имеет, тем более против вирусных инфекций - дело сложное - нужно иметь хорошую экономику, тогда в стране найдутся средства для производства ХОРОШЕЙ вакцины, а не побираться по миру.
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16.04.2021 08:00 Відповісти
Карантин и локдаун наносит непоправимый вред здоровью и умственному развитию детей, особенно подростков лишенных необходимого им общения со сверстниками, занятий спортом. И все это намного хуже короновируса. Наши дети закрыты в своих квартирах, портят себе мозги Интернетом и дистанционным обучением. Невообразимо страдают! Люди опомнитесь, что вы делаете!
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16.04.2021 04:35 Відповісти
Степанов, Ляшко и Кличко закрыли детей по сути в тюремных камерах, называемых квартирами, И что с этих детей потом будет?
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16.04.2021 04:38 Відповісти

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