Медленные темпы вакцинации угрожают экономике Украины, – Нацбанк
Национальный банк (НБУ) считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 и возможное усиление карантина ключевым риском для восстановления экономики Украины.
Как сообщает пресс-служба НБУ, новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года.
"Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", – сказано в сообщении.
Среди других рисков НБУ также указывает эскалацию военного конфликта на востоке страны или на ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.
Как уточнил во время брифинга, посвязенного повышению учетной ставки, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, медленный темп вакцинации стал одним из факторов, который привел к ухудшению прогноза восстановления ВВП Украины в 2021 году.
Как сообщалось, Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.
Кроме того, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году.
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Срочное наполнение бюджета за счет повышения штрафов для граждан за всякие там нарушения карантинов, террор автовладельцев (при этом мажоров на скорости 100 в городе стараются не замечать), ужесточение налоговой нагрузки,повышения давления банков на граждан --- в стране, где падает ВВП - это путь в пропасть.
А вакцинация к экономике никакого отношения не имеет, тем более против вирусных инфекций - дело сложное - нужно иметь хорошую экономику, тогда в стране найдутся средства для производства ХОРОШЕЙ вакцины, а не побираться по миру.