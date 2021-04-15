Нацбанк пояснил падение спроса на украинские облигации действиями России

Спрос нерезидентов на украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) упал, преимущественно, из-за влияния военных провокаций на границе со стороны России.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

"До концентрации войск России на востоке инвесторы-нерезиденты активно покупали ОВГЗ. К сожалению, провокационные действия России ухудшили оценку инвесторами перспектив украинского рынка. Сейчас наблюдается небольншой спрос со стороны нерезидентов. Мы надеемся, что в случае уменьшения военного напряжения нерезиденты могут активно вернуться на рынок ОВГЗ", – сказал Гелетий.

Он отметил, что вместе с вопросом деэскалации крайне важным является продолжениt сотрудничества Украины с МВФ.

Гелетий добавил, что в дальнейшем интерс нерезидентов к рынку может дополнительно стимулировать включение одного из выпкусков ОВГЗ в индекс J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets (GBI-EM).

"Что касается наших прогнозов по внутренним привлечениям в этом году, то кроме ролловера существующих погашений мы закладываем около 50-60 млрд грн новых ОВГЗ", – уточнил Гелетий.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 13 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,59 млрд грн. При этом от реализации гривневых ценных бумаг поступило всего 216,1 млн грн из-за отсутствия спроса.

На этом фоне портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился до 97,34 млрд грн.