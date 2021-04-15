Авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов на 15 рейсов в Европу
Авиакомпания SkyUp изъяла из системы бронирования 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу, которые планировал запустить в летнем расписании 2021 года.
Об этом сообщает avianews.com.
Отсутствет возможность приобрести билеты на все маршруты из аэропорта "Борисполь" в Германию – Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.
Также нельзя купить билеты на рейсы Киев-Копенгаген, Киев-Стокгольм и Киев-Острава.
Кроме этого, исчезли рейсы из львовского аэропорта в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.
Джерело: avianews.com
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