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Авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов на 15 рейсов в Европу

Авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов на 15 рейсов в Европу

Авиакомпания SkyUp изъяла из системы бронирования 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу, которые планировал запустить в летнем расписании 2021 года.

Об этом сообщает avianews.com.

Отсутствет возможность приобрести билеты на все маршруты из аэропорта "Борисполь" в Германию – Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Также нельзя купить билеты на рейсы Киев-Копенгаген, Киев-Стокгольм и Киев-Острава.

Кроме этого, исчезли рейсы из львовского аэропорта в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

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Джерело:  avianews.com
Європа (581) авіасполучення (2504) SkyUp (303)


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