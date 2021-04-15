Фонд гарантирования начнет сдавать недвижимость ликвидируемых банков через ProZorro

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает пилотный проект, в рамках которого будет выставлять на открытые электронные аукционы права аренды недвижимого имущества банков, находящихся в ликвидации.

Как сгообщает пресс-служба Фонда, потенциальным арендаторам будут предложены объекты недвижимости разной площади и назначения, в том числе офисные помещения в центральной части города Киева.

Аукционы будут проходить в системе "ProZorro.Продажи", что позволит привлечь больше внимания к объектам недвижимости со стороны потенциальных арендаторов и увеличить конкуренцию между ними благодаря большому количеству торговых площадок, подключенных к системе, и многочисленным клиентам, которые пользуются ею.

"Арендатором недвижимого имущества банков может стать каждый желающий, воспользовавшись одной из официальных торговых площадок, которые авторизованы в системе "ProZorro.Продажи". Аукционы по передаче в аренду будут проходить по голландской модели, с пошаговым снижением стартовой цены (арендной платы)", – отмечается в сообщении.

Актуальные предложения о передаче в аренду недвижимости банков на аукционах в ближайшее время будут размещены на сайте Фонда гарантирования вкладов и в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". В объявлениях будет представлена ​​необходимая для потенциального арендатора информация, в частности, детальное описание, план и фото объекта, а также стартовая цена аренды недвижимости и условия участия в аукционе.

Пилотный проект внедрен сроком на один год.