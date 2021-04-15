Прибыль "Укргазбанка" сократилась с начала года на 28%

В первом квартале 2021 года государственный "Укргазбанк" получил 244 млн грн чистой прибыли, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (340 млн грн).

Как сообщает пресс-служба банка, его клиентами сейчас являются 2,3 млн украинцев.

Количество бизнес-клиентов составляет 73 тыс. представителей малого и среднего бизнеса и почти 7 тыс. - крупного корпоративного сегмента.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2021 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (151,4 млрд грн) занимал 4 место среди 73 действовавших в стране банков.