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Прибыль "Укргазбанка" сократилась с начала года на 28%

Прибыль

В первом квартале 2021 года государственный "Укргазбанк" получил 244 млн грн чистой прибыли, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (340 млн грн).

Как сообщает пресс-служба банка, его клиентами сейчас являются 2,3 млн украинцев.

Количество бизнес-клиентов составляет 73 тыс. представителей малого и среднего бизнеса и почти 7 тыс. - крупного корпоративного сегмента.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2021 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (151,4 млрд грн) занимал 4 место среди 73 действовавших в стране банков.

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Джерело:  "Укргазбанк"
прибуток (1825) Укргазбанк (265)


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