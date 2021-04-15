Рада отменит отправку "писем счастья" водителям после оплаты штрафа

Верховная Рада одобрила проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5058 в первом чтении проголосовали 313 народных депутатов.

Документом предлагается отменить необходимость отправки на почтовый адрес нарушителя выполненных постановлений об административных правонарушениях (то есть по которым уже уплачен штраф).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет в первую очередь о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Авторы документа отмечают, что для нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней действует 50% скидка. Поэтому абсолютное большинство автолюбителей не дожидаясь письменного уведомсления оплачивают штрафы в личном кабинете водителя МВД или используют различные электронные сервисы для оплаты штрафа в первые дни.

В то же время сейчас, независимо от погашения штрафа, письменное уведомление обязательно направляется на почтовый адрес нарушителя. Таким образом, автолюбители после оплаты штрафа и выполнения соответствующего постановления через некоторое время получают то же самое постановление снова. При этом в нем не указывается, что штраф по ней уже оплачен, поэтому некоторые граждане оплачивают его еще раз.

Кром етого, расходы только на печать и отправку административного постановления правонарушителю составляют 51,06 грн, а общие расходы Департамента патрульной полиции на печать и отправку постановлений о наложении административных взысканий, зафиксированных в автоматическом режиме в 2020 году, составили 60,4 млн грн. Таким образом, принятие законопроекта позволит сэкономить часть этих средств.