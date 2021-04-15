Минэкономики выделит на развитие органического производства 50 миллионов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует в 2021 году выделить 50 млн грн на развитие органического производства, после запуска программы финансирование может увеличиться.

Об этом сообщил замминистра Тарас Высоцкий в ходе V Международного Конгресса "Органическая Украина 2021", передает Интерфакс-Украина.

По словам Высоцкого, после запуска этой программы на основе анализа ее использования сумма помощи аграриям может увеличиться за счет перераспределения средств из других госпрограмм.

Замминистра уточнил, что предварительно производителям органической продукции будет предоставляться финподдержка в размере 5 тыс. грн на 1 га обрабатываемых угодий (но не более 20 га на хозяйство), а также на одну голову крупного рогатого скота. Помимо того, аграрии получат возмещение до 30% стоимости затрат на проведение сертификации органического производства.

"Правительство уже поддержало направление государственной поддержки органического производства. Следующий шаг - это принятие порядка использования средств, чтобы поддержка заработала в этом году. Сейчас мы финализируем видение этого направления на уровне публичных дискуссий с участием стейкхолдеров отрасли", - отметил Высоцкий.

Он подчеркнул, что ведомство должно дать инвесторам сигнал, что поддержка органической отрасли - это среднесрочная перспектива, как минимум до 2025 года, то есть производители спокойно могут планировать и инвестировать в развитие данного бизнеса.

"Мы как профильное министерство готовы все сделать для того, чтобы качественная органическая продукция была в наших школах, наших детских садах. Мы в целом поддерживаем долгосрочные инициативы, которые нацелены на устойчивое развитие", - подытожил Высоцкий.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в апреле расширил порядок финансовой поддержки сельхозпроизводителей шестью новыми госпрограммами суммарным объемом 500 млн грн, в числе которых - направления, стимулирующие производство гречихи и картофеля.

На господдержку страхования с/х продукции в 2021 году выделено 50 млн грн, на возмещение потерь от пострадавших в 2020 году посевов (всего 357,8 тыс. га) - 240 млн грн; на господдержку обрабатывающих мелиорированную землю с/х производителей - 50 млн грн; на господдержку производителей органической продукции - 50 млн грн; на господдержку производителей картофеля (до трети которого ежегодно теряется из-за отсутствия картофелехранилищ) - 60 млн грн; на бюджетные субсидии производителям гречихи - 50 млн грн (из расчета 3,500 тыс. грн на 1 га ее посевов).