Рада утвердила бюджет Министерства аграрной политики

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2021 год, предусмотрев расходы для возобновления деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия в сумме 9,46 млрд грн, в том числе за счет общего фонда госбюджета – на 6,48 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5197-2 во втором чтении проголосовали 275 народных депутатов.

Согласно документу, Минагрополитики переданы расходы на указанную сумму, которые ранее были предусмотрены для Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, законопроектом поручается Кабинету министров обеспечить передачу в сферу управления Минагрополитики здания в Киеве по адресу: ул. Крещатик, 24.

При этом перед голосованием за закон депутаты отклонили поправку, которой было предложено дополнительно увеличить расходы госбюджета на финансирование деятельности Центра микрохирургии глаза на 79,9 млн грн за счет уменьшения на такую же ​​сумму финансирования бюджетной программы "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Как сообщалось, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

В феврале 2021 года Кабмин переподчинил Минагрополитики Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) и Госагентство рыбного хозяйства (Госрыбагентств).

Напомним, осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.