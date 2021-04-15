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Рада одобрила новый законопроект о борьбе с рейдерством

Рада одобрила новый законопроект о борьбе с рейдерством

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3774 в первом чтении проголосовали 311 народных депутатов.

В пояснительной записке к проекту документа целью его принятия указано "введение ряда антирейдерских мероприятий и установления действенных предохранителей с целью предотвращения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом".

В частности, предлагается предоставить Минюсту право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия (решения), а также увеличить срок на обжалование регистрационных действий.

Кроме того, государственным регистраторам предлагается предоставить доступ к Государственному реестру обременений движимого имущества.

Также предлагается ввести проведение отдельных регистрационных действий в отношении физических лиц - предпринимателей и юридических лиц в автоматическом режиме (без вмешательства человека). Кроме того, предложено урегулировать ряд проблемных вопросов в сфере расторжения договоров аренды земли, внесения изменений в устав обществ с ограниченной ответственностью и тому подобное.

Автор: 

ВР (2899) закон (1493) парламент (1965) рейдерство (122)


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