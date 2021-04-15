Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3364-1-д в первом чтении проголосовали 296 народных депутатов.

Документом предусмотрена возможности сертифицировать НЭК "Укрэнерго", как независимого оператора системы передачи электроэнергии, по модели ISO (independent system operator), что является условием для интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E .

Модель ISO предусматривает, что оператор системы передачи пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативно) управление, магистральными и межгосударственными электрическими сетями, при этом указанное имущество остается в собственности государства.

Кроме того, ко второму чтению в законопроект внесены поправки, призванные урегулировать проведение двусторонних аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений.

Как отмечали ранее в "Укрэнерго", это позволит повысить конкуренцию на аукционах и упростить межгосударственную торговлю электроэнергией со странами Европы, а также позволит Украине присоединиться к IТС-механизму, который в странах ENTSO-E решает вопрос оплаты услуг на передачу при экспорте/импорте электроэнергии.

"Таким образом "Укрэнерго" сможет решить проблему с уплатой тарифа на передачу экспортерами, которая сейчас вылилась в ряд судебных процессов", – указывали в компании.

Как сообщалось, в июле 2020 года глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации компании по модели ISO, не предусматривающей передачу в собственность "Укрэнерго" магистральных сетей, что даст возможность присоединить энергосистему Украины к европейской.

По словам Кудрицкого, сертификация "Укрэнерго" как оператора системы передачи, в частности, позволит отсоединить энергосистему Украины от Российской Федерации и присоединиться к европейской континентальной сети.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству.