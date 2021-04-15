Украина провела первые торги газом в подземных хранилищах

Оператор подземных газохранилищ (ПХГ) Украины и "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) провели первые операции по купле-продаже газа в ПХГ по новому алгоритму через электронную платформу биржи.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Участники рынка уже апробировали метод, заключили и успешно выполнили первые соглашения. Это дало старт новому этапу работы газового рынка Украины. Теперь торговые операции с газом полностью диджитализированы, продолжаются по значительно сокращенной временной процедурой и происходят онлайн, с широким кругом участников и меньшим количеством документооборота.

Услуга биржевых торгов газом в ПХГ, которую предоставляют совместно Оператор газохранилищ Украины и УЭБ, пока распространяется на растаможенный газ. И в ближайшее время она станет возможной и для газа, хранящегося в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + shorthaul". Поэтому присоединиться к торгам смогут иностранные трейдеры, работающие именно с нерастаможенным газом.

"С 2020 года Оператор газохранилищ системно работает над расширением перечня своих услуг и созданием новых возможностей для клиентов. Торговля природным газом в ПХГ на электронной платформе "Украинской энергетической биржи" - наш шаг в этом направлении. Более того, автоматизация торговых операций с природным газом, который хранится в ПХГ, - наш весомый вклад в развитие газового рынка Украины в целом. В этом случае выигрывают все стейкхолдеры - от самых маленьких трейдеров до участников международного энергетического рынка", - отметил и.о. генерального директора "Укртрансгаза" иСергей Перелома.