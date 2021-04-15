Фонд гарантирования ликвидировал банк сына Януковича

В Единый государственный реестр 14 апреля внесена запись о прекращения ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ливидатора ПАО "ВБР" прекращены", – отмечается в сообщении.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "ВБР" выплачено 35,1 млн грн.

Как сообщалось, решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития" Национальный банк принял 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.

"Всеукраинский банк развития" (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.

По данным Национального банка, с августа 2016 года по июнь 2017 года разблокированные по решениям судов 1,7 млрд грн средств из ПАО "Всеукраинский банк развития" были перечислены на счета в "Международном инвестиционном банке" Петра Порошенко, откуда 1,4 млрд грн из этой суммы в тот же или ближайшие рабочие дни было получено наличными через кассу головного офиса банка. При этом большая часть из получателей этих средств так или иначе была связана с бизнесом Януковича-младшего.

Некоторое время МВД расследовало происхождение этих средств. Следствие установило, что депозитные счета в банке Александра Януковича были оформлены на три десятка сотрудников "ВБР", которые не имели доходов, отвечающих размерам их депозитов. Часть их них выписали доверенности на адвоката Алексея Салазского, который работал в структуре "МАКО-холдинга" Александра Януковича.

Сам Салазский утверждал, что бывшим сотрудникам банка Януковича все эти сотни миллионов занял гражданин Украины по имени Яшар Ходжаев. Ходжаева называют близким другом и бизнес-партнером Александра Януковича. По данным следствия, после бегства Януковича Ходжаев также выехал в Россию.

Чтобы разблокировать счета работники "ВБР" предъявляли суду справки о том, что одолжили деньги на депозитах банка у Ходжаева, и суд принял эти объяснения. Законностью происхождения средств у Ходжаева следствие не интересовалось. В МВД это объясняли тем, что "не смогли допросить Ходжаева" - "в связи с пребыванием в Российской Федерации".