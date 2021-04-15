Бизнес улучшил прогноз снижения курса гривни до 29,15 грн/$, – опрос НБУ

Украинский бизнес улучшил ожидания относительно замедления инфляции на протяжении ближайших 12 месяцев до 7,7% с 7,9% и ослабления курса гривни до 29,15 грн/$ с 29,68 грн/$.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, обнародованного на сайте НБУ, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий вырос по сравнению с прошлым кварталом до 108,4% с 99,6%, вернувшись к положительным значениям, передает Интерфакс-Украина.

По данным Нацбанка, улучшение произошло в основном за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство.

Опрос свидетельствует, что улучшение финансового состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения, которые считают, что их состояние не изменится в следующие 12 месяцев.

Согласно отчету, бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения.

По данным опроса, шестой квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников. При этом респонденты предприятий торговли и добывающей промышленности ожидают увеличения количества своих работников.

В то же время большинство компаний (62,9%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев и лишь 2% компаний готовы к уменьшению зарплат.

Опрос демонстрирует, что доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 39,3% (в предыдущем квартале - 41,7%). Подавляющее большинство заемщиков (78,7%) предпочитает привлекать средства в национальной валюте. В то же время выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом - до 8,7% с 6,9%. Указывается, что главными препятствиями для привлечения новых кредитов предприятия назвали высокие ставки (55,9% респондентов) и чрезмерные требования к залогу (40,9%).

В опросе деловых ожиданий приняло участие 687 предприятий из 22 регионов страны. Среди опрошенных 18,3% - компании перерабатывающей промышленности, 16% - оптовой торговли, 15% - сельского хозяйства, 13,2% - транспорта и связи, 6,8% - добывающей промышленности, 4,8% - сферы электроэнергии и водоснабжения, 4,5% - розничной торговли, 3,1% - строительства, 18,2% - предприятия других отраслей.

ИДО - агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 – негативных экономических настроений.