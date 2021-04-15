Единственный производитель урана в Украине получил убыток на 550 миллионов

Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 году снизило чистый убыток на 19,1% (на 130,07 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,2 млн грн.

Об этом говорится в отчетности Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый доход предприятия за прошлый год увеличился на 8,3% (на 168,58 млн грн) – до 2,2 млрд грн, а валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,11 млн грн), до 293,83 млн грн.

Как сообщалось, ВостГОК в 2020 году сократил производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн. В январе-феврале 2021 года производство УОК составило 63,5 тонн.

Ухудшение производственных показателей предприятия в последние годы связано с периодическим выводом в простой части подразделений из-за проблем с финансированием, что в частности связано с высокой себестоимостью производства продукции ВостГОКа.

Ожидается, что ВостГОК будет интегрирован в структуру ГП "НАЭК "Энергоатом".

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.