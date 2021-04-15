Нацбанк улучшил прогноз дефицита текущего счета до 0,8% ВВП

Национальный банк Украины снизил прогноз дефицита текущего счета до 0,8% с 2% ВВП в 2021 году и 3,6% с 4,2% ВВП – в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба НБУ, текущий счет в 2021 году вернется к незначительному дефициту (0,8% ВВП) вследствие роста внутреннего спроса и постепенного восстановления международного туризма.

"Текущий счет платежного баланса в 2021 году будет сведен с незначительным дефицитом, который ощутимо расширится в 2022-2023 годах из-за роста внутреннего спроса и менее благоприятных условий торговли", – отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу НБУ, в 2022-2023 годах дефицит текущего счета существенно расширится прежде всего из-за менее благоприятных условий торговли для экспортеров аграрной и металлургической продукции и ожидаемого снижения доходов от транзита газа. На это будет влиять также дальнейший рост потребительского и инвестиционного импорта в условиях полноценного восстановления от коронакризиса мировой и украинской экономики.

Как сообщалось, по данным Национального банка, профицит текущего счета платежного баланса в 2020 году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд.